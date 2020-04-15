ليبيا.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 35

وليد عبد الله / الخليج 365



أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 35.



وقال المركز (حكومي) في بيان مقتضب، مساء الثلاثاء: "تم فحص 25 عينة للكشف عن فيروس كورونا وكانت النتائج سلبية لـ16 عينة وموجبة لتسع".



مضيفا: "بذلك ترتفع الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 35 بينها حالة وفاة و9 حالات تعافٍ".



ورغم إعلان ميليشيا خليفة حفتر، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019 للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، وسط خسائر كبيرة تتلقاها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.