الإفتاء المصرية: الصيام يقوي المناعة ضد "كورونا" والمتوفى "شهيد"

القاهرة / الخليج 365

قالت دار الإفتاء المصرية (رسمية)، الثلاثاء، إن فيروس كورونا "لا يؤثر على الصوم الذي يقوي المناعة"، وذلك قبل أيام من حلول شهر رمضان الكريم.

وقالت الدار عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك: "اجتمعنا مع لجنة طبية أجمعت أن كورونا لا يؤثر على الصوم وأكدت أن الصوم يقوي المناعة في مواجهة هذا الفيروس".

وأشارت إلى أن "من يتوفى من الأطباء والمرضى بكورونا يدخل في أسباب الشهادة".

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وقالت الدار، إنه "يجوز للمرضى والطواقم الطبية الذين يواجهون فيروس كورونا الفطر إذا وقع عليهم ضرر".

وأوضحت أن "الفتوى تبنى على رأي الأطباء في هذه الحالة".

وأشارت إلى أن "حفظ النفس مقدم على الصيام".

والثلاثاء وصلت حصيلة الفيروس في مصر 2350 حالة إصابة من ضمنهم 514 متعافٍ، و178 متوفٍ، بحسب بيان للصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.