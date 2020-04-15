قيادي بـ"شبكة القيادة عبر الأطلسي": تركيا نجحت باختبار كورونا

واشنطن / الخليج 365

أوضح ساشا توبريتش، نائب رئيس شبكة القيادة عبر الأطلسي، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، أن تركيا فاعل رئيسي في الحملة العالمية لمكافحة جائحة كورونا.



جاء ذلك في مقالة نشرها توبريتش، الثلاثاء، بالموقع الإخباري "The Hill" بعنوان "تركيا تبرز كفاعل رئيسي في الحملة العالمية لمكافحة كوفيد 19".

وذكر توبريتش في المقالة أن تركيا اتخذت تدابير لمواجهة الوباء بسرعة أكبر من معظم الدول الأوروبية، مشيرا إلى أنها أغلقت المدارس بعد يوم واحد من تسجيل أول إصابة في البلاد.

وأفاد أن تركيا سارعت في زيادة إنتاج المستلزمات الوقائية، وقامت بتوزيع الكمامات مجانا لمواطنيها.

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وأضاف: "ليس مستغربا أن تكون تركيا مستعدة للتعامل مع مثل هذه الجائحة، إذا أخذنا في الحسبان أنها تستضيف الملايين من اللاجئين والمهاجرين، وتواجه العديد من الكوارث على نطاق واسع مثل الزلازل المدمرة".

وقال توبريتش إن 88 دولة طلبت المساعدات من تركيا، لافتا إلى أنها أرسلت مستلزمات طبية إلى 33 بلدا منها إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والعديد من دول البلقان.

و"القيادة عبر الأطلسي"، هي شبكة دولية غير حزبية مقرها واشنطن، تضم قادة القطاع الخاص والمحللين السياسيين لتعزيز العلاقات عبر الأطلسي من أجل مواكبة التغيير السريع للعالم المتجه نحو العولمة.

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