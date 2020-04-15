الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين قرب حدود غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365



أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتقال ثلاثة فلسطينيين، بدعوى اجتيازهم السياج الأمني من الناحية الجنوبية لقطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه "‏اعتقلت قوات ال‎جيش 3 مشتبه فيهم اجتازوا السياج الأمني جنوب قطاع ‎غزة وتسللوا إلى ‎إسرائيل"، دون مزيد من التفاصيل.



وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، تكثيف إجراءاتها الأمنية على الحدود لمنع عمليات التسلل من وإلى القطاع، في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".



وقال إياد البُزم الناطق باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحفي "في إطار الإجراءات الوقائية المشددة من فيروس كورونا، صدرت تعليمات مُشددة للقوات المرابطة على الحدود بمنع أي حالات تسلل، والتعامل معها بأقصى درجات الحزم، واستخدام كل وسائل القوة اللازمة ميدانياً".

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وعلى فترات متقاربة، تعلن إسرائيل اعتقال قواتها لفلسطينيين يتسللون من قطاع غزة.



وتحظر القوات الإسرائيلية على فلسطينيي القطاع، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم "المنطقة العازلة"، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة بالقطاع، أن مجمل عدد الإصابات بفيروس كورونا في غزة 13 إصابة.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الثلاثاء، أكثر من مليون و990 ألفا حول العالم، توفى منهم ما يزيد عن 125 ألفًا، وتعافى أكثر من 466 ألفًا، بحسب موقع "worldmeter" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

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