موريتانيا.. حرفيون متطوعون ينتجون آلاف الكمامات لمواجهة كورونا

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

أعلنت الحكومة الموريتانية، أن قطاع الصناعة التقليدية، قام بإنتاج آلاف الكمامات محليا، للمساهمة في جهود الحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك بحسب تصريحات مدير الصناعة التقليدية بوزارة الثقافة الموريتانية، عابدين باب أحمد، نقلتها وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية اليوم الثلاثاء.

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وقال باب أحمد إن القطاع(يضم حرفيين من مختلف المهن التقليدية)، سلم 10 آلاف كمامة مصنوعة محليا كدفعة أولى، من بين 30 ألف كمامة يواصل القطاع إنتاجها محليا.

وثمن المدير المبادرة الذي قام بها المتطوعون من القطاع، مطالبا مختلف الهيئات الوطنية بالتوجه إلى الصناع التقليديين للحصول على هذه الكمامات.

وحتى مساء الثلاثاء، سجلت موريتانيا 7 إصابات بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد المتعافين 4، إضافة إلى وفاة واحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.