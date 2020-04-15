نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365
أعلنت الحكومة الموريتانية، أن قطاع الصناعة التقليدية، قام بإنتاج آلاف الكمامات محليا، للمساهمة في جهود الحد من انتشار فيروس كورونا.
جاء ذلك بحسب تصريحات مدير الصناعة التقليدية بوزارة الثقافة الموريتانية، عابدين باب أحمد، نقلتها وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية اليوم الثلاثاء.
وقال باب أحمد إن القطاع(يضم حرفيين من مختلف المهن التقليدية)، سلم 10 آلاف كمامة مصنوعة محليا كدفعة أولى، من بين 30 ألف كمامة يواصل القطاع إنتاجها محليا.
وثمن المدير المبادرة الذي قام بها المتطوعون من القطاع، مطالبا مختلف الهيئات الوطنية بالتوجه إلى الصناع التقليديين للحصول على هذه الكمامات.
وحتى مساء الثلاثاء، سجلت موريتانيا 7 إصابات بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد المتعافين 4، إضافة إلى وفاة واحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا.. حرفيون متطوعون ينتجون آلاف الكمامات لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.