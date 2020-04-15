كورونا.. 14 وفاة بمصر وواحدة في السودان

عواصم عربية/ مراسلون/ الخليج 365

ارتفع الثلاثاء، عدد ضحايا فيروس كورونا في مصر والسودان والمغرب وتونس والأردن، حسب بيانات رسمية.

في مصر، أعلنت وزارة الصحة، وفاة 14 حالة بالفيروس، وتسجيل 160 إصابة، وتعافي 26، دون تفاصيل.

وأوضحت أن حصيلة الفيروس حتى الثلاثاء، هو 2350 إصابة، تعافى منهم 514، وتوفي 178.

وفي السودان، أعلن نائب رئيس اللجنة العليا للطواريء الصحية، صديق تاور، عن وفاة بالفيروس، و3 إصابات.

وأوضح تاور، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السودانية، أن "العدد الكلي للإصابات ارتفع إلى 32، بينهم 5 وفيات، و3 حالات شفاء".

وفي المغرب، قال محمد اليوبي مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحفي، إن عدد الإصابات بلغ 1888، بعد تشخيص 125 حالة جديدة.

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وأوضح اليوبي، أن عدد الوفيات ظل 126 دون تسجيل حالات جديدة، بينما بلغ عدد المتعافين 217، بعد تسجيل 14 حالة تعافٍ.

وفي تونس، ارتفعت الإصابات، إلى 747 بعد تسجيل 21 حالة جديدة، بينما استقر عدد الوفيات عند 34 حالة، حسب بيان لوزارة الصحة.

وفي الأردن، قال وزير الصحة سعد جابر، في مؤتمر صحفي إن "إصابات الفيروس ارتفعت إلى 397 بعد تسجيل 6 حالات".

وأشار إلى "تسجيل 20 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 235، واستقرار الوفيات عند 7".

وقال متحدث الحكومة، أمجد العضايلة بالمؤتمر الصحفي ذاته، إنه تقرر تجديد فرض الحظر الشامل بجميع محافظات المملكة (الـ12)، لمدة 48 ساعة، تبدأ منتصف ليل الخميس.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الثلاثاء، أكثر من مليون و983 ألفا حول العالم، توفى منهم ما يزيد عن 125 ألفًا، وتعافى أكثر من 466 ألفًا، بحسب موقع "worldmeter" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.