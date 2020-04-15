“الفراج ” يتوقع إلغاء #دوري_أبطال_آسيا هذا الموسم

توقع الإعلامي وليد الفراج عبر برنامج “الدوري مع وليد” إلغاء بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بعد القرار الأخير الذي اتخذه الاتحاد الآسيوي بتأجيل مبارياته في شهري مايو ويونيو لأجل غير مسمى.

وقال “هناك أنباء أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتجه لتأجيل مباريات المنتخبات في 2020 والربع الأول من 2021 اللي هي الـ3 أشهر الأولى لن يكون فيها أي مباريات لترك الأولوية للدوريات المحلية لاستكمال مسابقاتها للحاق بالموسم الجديد”.

وأضاف: “أيضا الاتحاد الآسيوي يقاتل لإكمال بطولته في 2020 والتي أشك أنه قد يكملها، وقرر اليوم تأجيل مباريات شهري مايو ويوينو حتى إشعار آخر.. وإذا دخلنا في شهر 8 أو 9 لن تكمل البطولة نهائيا، وحسب الجدولة لازم تختتم البطولة قبل نهاية نوفمبر 2020 لكي تبدأ التصفيات الجديدة في فبراير، إذا كان سيؤجل استكمال البطولة معناه إنه سيكون له خيار واحد إكمال المباريات في أرض محايدة، وهذا احتمال يأخذ وقت طويل، وأعتقد أن بطولة آسيا 2020 قد أصبحت من الماضي”.