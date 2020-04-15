عسير بين الاستكشاف والاستمتاع في عدسة مصور

عندما يبدأ المصور برحلته اليومية بالنزهة والاستمتاع ، حاملاً معه عدة التصوير فلا تعتقد منه أن تكون الرحلة مجرد رحلة عادية ، وإنما يتخللها الكثير من التوقف واستكشاف جمال المكان للظهور بصورة فنية جميلة ،

دائماً ينطلق المصور في منطقة عسير في أماكن ومحافظات كثيرة لأستكشاف المناطق ذات الطابع التراثي والمناظر الطبيعية و جمال الطبيعة وتوثيقه لها في محافظات عسير ، فلقد حباها الله بجمال الطبيعة وجمال المكان وجمال التراث ،

ودائماً تجد المصور يستمتع بتوثيقه للأماكن التراثية ولطبيعة المكان الساحرة وتجد اغلب مصوري منطقة عسير لا يفوتون أي فرصة بالمشاركة بالملتقيات المهتمة للفوتوغوافيين كما أنهم حائزين على جوائز محلية وعالمية بمشاركتهم بأعمالهم الفوتوغرافية الرائعة من منطقة عسير ،ونأخذ بعض من تجارب المصورين والمصورات .

حيث ذكر المصور وليد التركي :

أن الرحلات الفوتوغرافية في منطقة عسير مكانه ، فالمنطقة تتميز بالتنوع الطبيعي والتراثي وقد حباها الله الجمال والطبيعة الخلابة ، وتمتلك طابع تراثي عريق ، لذا دائماً يجد المصور المتعة ويحرص بتوثيق جمال المنطقة وإبراز تراثها الجميل .

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وأيضاً ذكرت المصورة دانية محمد الشهراني :

من أجمل الرحلات هي الرحلات التصويرية ، حيث يستمتع المصور أو المصورة بجمال الطبيعة في منطقة عسير وأيضا جمال تراث هذي المنطقة حيث لا يجب الاستهانة بها فالتصوير بين احضانها تجربة لا تنسى ونحن المصورون نسعى دوما أن نظهر جمال و تراث هذي المنطقة الجميلة ، و أيضا للرحلات التصويرية دور كبير جدا في الاستفادة من خبرة المصورين المرافقين للمصور او المصورة .

ونعود لرحلة المصور ولا ننسى حينما تكون الرحلة هدفها فوتوغرافي وفني واستكشاف واستمتاع و يحرص المصور أيضاً أن يظهر ويبرز جماليات المنطقة ،وتجد حينما تزور الملتقيات المهتمة بالتصوير الفوتوغرافي في المنطقة ، سوف ترى تنوع كبير في اتجاهات التصوير في عسير ، فتجد صور عن الطبيعة وتوثيق للحياة البرية مثل الطيور النادرة بالمنطقة وتجد أيضاً التراث العمراني الجميل وتجد أيضاً توثيق للموروث الشعبي ، سوف تلاحظ أن المصور الفوتوغرافي يبدع في تنوع توثيق اللحظة الجميلة للطبيعة وللتراث ولكل ماهو جميل وممتع في منطقة عسير .

ناجي بن فائع الخلف

عضو جمعية الثقافة والفنون بأبها