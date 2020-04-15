تبادل إطلاق النار مع مجموعة إرهابية بالقاهرة

قال التلفزيون المصري إن قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع “مجموعة إرهابية” في القاهرة اليوم الثلاثاء. وأضاف أن تبادل إطلاق النار حدث في منطقة الأميرية بشمال شرق القاهرة، وأن قوات الأمن دعت السكان عبر مكبرات الصوت إلى البقاء داخل البيوت. انشر الخبر :

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