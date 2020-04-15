فرنسا 762 وفاة جديدة بـ #كورونا

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لوفيات “كوفيد-19” في فرنسا إلى 15792 حالة منذ مطلع مارس (آذار)، بينها 5470 وفاة في دور رعاية المسنين، وفق حصيلة رسمية جديدة أعلنها الثلاثاء مدير عام الصحة الفرنسي.

وأعلن مدير عام الصحة في فرنسا جيروم سالومون، أن هذا الرقم يمثّل زيادة قدرها 762 وفاة عن حصيلة الإثنين، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.