“جوليانو” انتقلت لـ #النصر لحاجتي للمال

أكد لاعب النصر البرازيلي جوليانو خلال تصريحات صحفية إن سبب خروجي من فنربخشة ليس لسبب فني وإنما لحاجة النادي للمال، ولم يكن الانفصال عن النادي في ذهني”.

وأضاف:”ولكن المدير الرياضي التركي الجديد في النادي أخبرني أنهم بحاجة إلى هذا الرقم من بيعي”.‎

وخاض البرازيلي جوليانو 69 مباراة بقميص العالمي، وسجل مع النصر 28 هدفًا، وصنع 17 هدفًا، وحقق بطولة الدوري السعودي وكأس السوبر، ويرتبط جوليانو مع النصر بعقد يمتد حتى يونيو 2021.

وكان جوليانو أعلن مؤخرًا خلال تصريحات صحفية، استمراره مع النصر، حتى نهاية عقده، معربًا عن اشتياقه للعودة إلى فريقه القديم بارانا البرازيلي، في يوم من الأيام.