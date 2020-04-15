أبطال صحة عسير يجرون ١١ عملية جراحية للقلب و ١٦٦ عمليه قسطرة قلبية تداخلية

تمكن أبطال الصحة في مركز الأمير فيصل بن خالد لطب وجراحة القلب من إجراء 11 عملية جراحية للقلب و 166 قسطرة قلبية تداخلية وذلك خلال الفترة من 1 مارس حتى 13إبريل 2020 .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أنه تم خلال نفس الفترة صرف 540 وصفة طبية ، وتقديم 50 استشارة عن بعد، وإجراء 11462 تحليل مخبري ، و 485 اجراء طبي غير تداخلي .

يأتي ذلك في ظل التزام منسوبي صحة عسير في المنشآت الصحية بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة والضرورية جداً ، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ( COVID-19 ) .