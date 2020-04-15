وزارة الدفاع تناشد المواطنين التحلي بالمسؤولية في مواجهة كورونا

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ناشدت وزارة الدفاع المواطنين بالتحلي بالمسؤولية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وذلك تزامنًا مع التدابير السارية للوقاية من الفيروس في مختلف مناطق المملكة.
وقالت الوزارة، عبر «تويتر» في رسالة توعوية لكل مواطن، «كن المسؤول عن حماية من حولك، واعزل نفسك فور شعورك بحرارة أو ضيق تنفس أو كحة، وتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937».
يشار إلى أن وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5369، بينما بلغ إجمال عدد الوفيات 73 حالة، ووصلت حالات التعافي 889 حالة.
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