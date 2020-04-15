الداخلية المصرية: الخلية الإرهابية خططت لشن هجمات تزامنا مع الأعياد المسيحية

ووفقا لبيان الداخلية المصرية، "وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية".

وأضاف البيان "تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، 4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة".

وأكد بيان الداخلية "مقتل المقدم/محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة". Advertisements

وأوضح البيان "تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتى كانوا يعتزمون استخدامها فى تنفيذ مخططهم الإرهابى وبإستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة".

وأشار البيان إلى تقنين الإجراءات وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وفي وقت سابق، استطاعت قوات مكافحة الإرهاب المصرية، اليوم الثلاثاء، القضاء على إحدى البؤر الإرهابية في منطقة الأميرية في القاهرة بعد حدوث اشتباكات وتبادل لإطلاق النار مع مسلحين.

كما أمر النائب العام المصري، المستشار حماده الصاوي، بفتح تحقيق عاجل في حادث "الأميرية" الإرهابي الذي وقع، مساء اليوم الثلاثاء، أثناء ضبط الأمن عناصر الخلية الإرهابية.