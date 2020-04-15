علاء مبارك يرد على شائعة وفاة والدته سوزان

وعبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال علاء مبارك ردا على سؤال لأحد متابعيه حول مدى صحة الأخبار المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله بخير، ولكن للأسف هناك أخبار كاذبة يتم تداولها على شبكة التواصل الاجتماعى عن صحة والدتى ليس لها أى أساس من الصحة".

من جانبه، نفى فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن ما تردد عن وفاة السيدة سوزان مبارك "عار تماما من الصحة وخبر كاذب".

وكانت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قد تداولت نبأ وفاة سوزان مبارك، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعرضها لوعكة صحية.

يذكر أن الرئيس الأسبق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، عن عم يناهز 92 عاما.

وتولى حسني مبارك منصب رئيس الجمهورية منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981 وحتى 11 فبراير/ شباط 2011. وأجبر على ترك السلطة بعد احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما، طالبت برحيله ومحاكمته.