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وتابع: "يوجد أكثر من 70 مليون مواطن يصرف خبز بمعنى أن هناك 70 مليون بطاقة صحيحة، مؤكدا أنه تم حذف 10 مليون مواطن لا يستحقون دعم الخبز بقيمة 5 مليارات جنيه".
وقال: "للأسف في السابق لا يوجد قاعدة بيانات واحدة صحيحة"، لافتًا إلى أنه عندما تم حذف ما يقرب من 700 ألف أسرة ساعدناهم مرة أخرى ولكن تم مراعاة المعايير لإعادتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التموين المصري يعلن حذف 10 ملايين مواطن من بطاقات دعم الخبز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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