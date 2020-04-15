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وزير التموين المصري يعلن حذف 10 ملايين مواطن من بطاقات دعم الخبز

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© Sputnik . Vitaliy Timkiv

وحسب موقع "مصراوي" أضاف المصيلحي في تصريحات لأحد البرامج التلفزيونية أن "التنقية كانت تتطلب رؤية سياسية كبيرة"، مشيرا إلى أنه "كان هناك أرقام قومية مكررة ونسبة التكرار كانت تصل لـ20 مرة لنفس الشخص، وهناك رقم واحد فقط صحيح".

وتابع: "يوجد أكثر من 70 مليون مواطن يصرف خبز بمعنى أن هناك 70 مليون بطاقة صحيحة، مؤكدا أنه تم حذف 10 مليون مواطن لا يستحقون دعم الخبز بقيمة 5 مليارات جنيه".

وقال: "للأسف في السابق لا يوجد قاعدة بيانات واحدة صحيحة"، لافتًا إلى أنه عندما تم حذف ما يقرب من 700 ألف أسرة ساعدناهم مرة أخرى ولكن تم مراعاة المعايير لإعادتهم.

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