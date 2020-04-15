شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة الجزائرية تهنئ كاتبا جزائريا فاز بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة اليوم الثلاثاء الكاتب الجزائري عبد الوهاب عيساوي بعد فوزه بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية لسنة 2020 عن روايته "الديوان الاسبرطي".

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"؛ أعربت الوزيرة على صفحة وزارة الثقافة الجزائرية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عن فائق الاعتزاز بهذا الانجاز الذي يؤكد مكانة الرواية الجزائرية، معتبرة أن هذا الاستحقاق يؤكد القدرات العالية للنخب الثقافية الجزائرية الشابة، كما يعكس أيضا كما اكدت الحظوة المميزة للثقافة الجزائرية على جميع المستويات خاصة العربية منها".

ونوهت بموضوع الرواية التي تحكي فصلا من فصول تاريخ الجزائر، مما يؤكد مرة أخرى تمسك الشباب الجزائري بماضيه وتاريخ بلاده العريق.

وقالت "إن هذا التألق ما هو إلا تأكيد وبصمة أخرى تضاف إلى بصمات التميز في المحافل الدولية لمبدعين جزائريين يصنعون مجد الثقافة الجزائرية".

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وتعود رواية "الديوان الاسبرطي" إلى أواخر العهد العثماني وبداية الاحتلال الفرنسي للجزائر (1815- 1833) من خلال قصص خمس شخصيات بينما تدور أحداثها في أغلبها بمدينة "المحروسة" (الجزائر العاصمة).

وقد اعلنت الجائزة اليوم عن الفائزين على الانترنت بعد الغاء الحفل بسبب انتشار وباء كورونا.

وسيحصل عيساوي عن عمله هذا الصادر عن "دار ميم" الجزائرية على 50 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى ترجمة الرواية إلى اللغة الإنجليزية .

يذكر أن عبد الوهاب عيساوي هو روائي جزائري من مواليد 1985 بولاية الجلفة (وسط) وله أعمال روائية منها "سينما جاكوب" و"سييرا دي مويرت".