شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السودانى يعلن زيادة أجور موظفى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السوداني الدكتور ابراهيم البدوى، زيادة أجور موظفى الدولة بنسب متفاوتة، وذلك في إطار مساعي رفع القدرات المعيشية وإصلاح الخلل في هيكل الرواتب وحل المشكلة الحقيقية في أجور الخدمة المدنية.

وقال البدوى - في بيان مساء اليوم الثلاثاء - إنه بعد عدة دراسات من قبل لجنة معالجة الأجور، تقرر زيادة الأجور بنسبة ٥٦٩٪ في المتوسط ما بين درجات السلم الوظيفي.

كما أعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور من ٤٢٥ جنيها سودانيا (الدولار يعادل نحو ٥٥ جنيها في البنك المركزي) إلى ٣٠٠٠ جنيه، ذلك ابتداء من نهاية شهر ابريل الجاري.