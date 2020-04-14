الرابع على التوالي... وفاة طبيب سوري بفيروس كورونا في تركيا

ونعى منبر الجمعيات السورية في تركيا، الطبيب السوري، والداعية المعروف، محمد الشماع، الذي ينحدر من مدينة دمشق، ويعمل في مركز النور الطبي باسطنبول، وقد انتقل له الفيروس من أحد المرضى المترددين على المركز.

ونقلت قناة "حلب اليوم، مساء اليوم، الثلاثاء، عن العديد من المقربين من الشماع أن سبب وفاة الطبيب الداعية السوري يعود لإصابته بفيروس كورونا، حيث أشار الطبيب مهدي داود، رئيس منبر الجمعيات السورية في تركيا، إلى أنّ الشماع عانى قبل فترة من دوار شديد، وساءت حالته بشكل كبير ما استدعى إسعافه للمستشفى ليتمَّ تأكيدُ إصابته بفيروس كورونا.

وسبق وأن قدّم الدكتور محمد الشماع محاضرات توعوية للوقاية من الفيروس نفسه.

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ويشار إلى أن محمد الشماع رابع طبيب سوري يتوفى بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وإن كان في تركيا، حيث توفي قبله 3 أطباء في إيطاليا، وهم عبد الستار عيروض من دمشق، وعبدالغني مكي من حلب، وغيفونت مراد من الحسكة، خلال علاجهم للمصابين بالفيروس.