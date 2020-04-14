ونعى منبر الجمعيات السورية في تركيا، الطبيب السوري، والداعية المعروف، محمد الشماع، الذي ينحدر من مدينة دمشق، ويعمل في مركز النور الطبي باسطنبول، وقد انتقل له الفيروس من أحد المرضى المترددين على المركز.
ونقلت قناة "حلب اليوم، مساء اليوم، الثلاثاء، عن العديد من المقربين من الشماع أن سبب وفاة الطبيب الداعية السوري يعود لإصابته بفيروس كورونا، حيث أشار الطبيب مهدي داود، رئيس منبر الجمعيات السورية في تركيا، إلى أنّ الشماع عانى قبل فترة من دوار شديد، وساءت حالته بشكل كبير ما استدعى إسعافه للمستشفى ليتمَّ تأكيدُ إصابته بفيروس كورونا.
وسبق وأن قدّم الدكتور محمد الشماع محاضرات توعوية للوقاية من الفيروس نفسه.
ويشار إلى أن محمد الشماع رابع طبيب سوري يتوفى بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وإن كان في تركيا، حيث توفي قبله 3 أطباء في إيطاليا، وهم عبد الستار عيروض من دمشق، وعبدالغني مكي من حلب، وغيفونت مراد من الحسكة، خلال علاجهم للمصابين بالفيروس.
© Sputnik . MOHAMED HASSAN
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كانت هذه تفاصيل خبر الرابع على التوالي... وفاة طبيب سوري بفيروس كورونا في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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