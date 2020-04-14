مصر... النائب العام يأمر بإجراء تحقيق عاجل في حادث "الأميرية" الإرهابي

وأكدت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم الثلاثاء، أن فريقا من نيابة أمن الدولة العليا المصرية انتقل لمعاينة مسرح الحادث، الذي أسفر عن مقتل ضابط في قطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر وفردي شرطة من القطاع نفسه.

وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب المصرية، اليوم الثلاثاء، من القضاء على إحدى البؤر الإرهابية في منطقة الأميرية في القاهرة بعد حدوث اشتباكات وتبادل لإطلاق النار.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بمقتل ضابط من قوات الأمن المصري خلال المداهمة والاشتباك مع العناصر المسلحة.

وأثناء المداهمة، حذرت وزارة الداخلية المواطنين في منطقة الأميرية من الاقتراب من النوافذ أو الأبواب لعدم حدوث مشاكل لهم أو إصابتهم. كما تم ​قطع الكهرباء بمنطقة الأميرية في القاهرة بعد استمرار الاشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن المصري.

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وتظهر في مقاطع فيديو سيارات ومدرعات الشرطة تغلق مداخل ومخارج المنطقة مع استمرار تبادل النيران.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أخلت القوات الخاصة المصرية عددا من المنازل بحي الأميرية في القاهرة وسط مداهمة بؤر إرهابية، مضيفة أن المجموعات الإرهابية كانت تقوم بتصنيع متفجرات في حي الأميرية.

وبحسب قناة "إكسترا نيوز"، تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من القضاء على جميع العناصر الإرهابية.