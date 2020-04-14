حكومة "الإنقاذ" في صنعاء تطلب دعم الأمم المتحدة بتوفير احتياجات مواجهة كورونا

موسكو – سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ، المهندس هشام شرف عبد الله، الممثلة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية ليز غراندي، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها "أنصار الله".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH

وفي اللقاء، ناقش وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ، "أنشطة الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية والإنسانية في اليمن ومنها ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة الإنقاذ لمواجهة فيروس كورونا ".

وأكد "ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة خاصة منظمة الصحة العالمية بدورها في بذل المساعي لدى الدول المستضيفة رعايا يمنيين سواءً مقيمين أو زائرين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بالنسبة لأي عمليات سفر أو تنقل حتى انتهاء هذه الجائحة".

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وخلال اللقاء، سلّم وزير خارجية حكومة الإنقاذ، المسؤولة الأممية، "مذكرتي احتجاج للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، بشأن استمرار تحالف العدوان ومواليه بعرقلة واحتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز وعدم السماح بدخولها وتفريغها في ميناء الحديدة".

ووفقاً لوكالة "سبأ"، "اعتبرت المذكرتان عرقلة التحالف واحتجاز السفن النفطية والغازية، يضاعف من معاناة الشعب اليمني، ويضع المزيد من الصعوبات والعراقيل أمام الجهود الرامية للوقاية من فيروس كورونا".

وطالب بـ "سرعة الإفراج عن السفن المحتجزة وتفريغها في أسرع وقت خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك".