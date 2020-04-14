السعودية تعلن عن مسابقة إلكترونية... والجوائز 85 ألف دولار

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وحسب موقع صحيفة "عكاظ"، ستكون المسابقة في 8 مجالات رئيسة يبدأ التسجيل فيها بدءاً من اليوم حتى نهاية يوم السبت 18 أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن تحدي الهوماثون الذي ستجري فعالياته في الفترة ما بين 19 إلى 25 أبريل/نيسان الجاري، سيكون باب التنافس فيه مفتوحًا للمبرمجين، وتبلغ مجموع جوائزه (85 ألف دولار).

وتقسم الجوائز على أفضل 3 حلول برمجية وتقنية في مجالات (الخدمات الحكومية الرقمية، والتقنية المالية، والتعليم، والصحة، العمل عن بعد، والخدمات اللوجستية، والتجارة، والترفيه)، بواقع 50 ألفاً للأول، و25 ألفاً للثاني، و15 ألفاً للثالث.

ويأتي إطلاق هذا التحدي الذي ستجري فعالياته في أجواء افتراضية، بمشاركة محكمين دوليين من كبريات الشركات التقنية العالمية، تماشيًا مع رؤية 2030، واتساقًا مع الظروف الراهنة لجائحة كورونا، بهدف إظهار حلول برمجية وتقنية نوعية للمساهمة في الحد من انتشار فايروس كورونا.