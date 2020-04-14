الجيش الأمريكي: التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية ليست استفزازية

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وحسب "رويترز"، قال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة للصحفيين في البنتاغون: "لا أعتقد أن ما حدث أمر استفزازي أو يهددنا بشكل خاص، قد يكون مرتبطًا ببعض الاحتفالات التي تحدث داخل كوريا الشمالية بدلاً من أي استفزاز متعمد ضدنا".

وأضاف أن "التقييم كان مختلطًا الآن، لكن الصواريخ لم تكن كبيرة بشكل خاص".

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قصيرة المدى مضادة للسفن في البحر، وأطلقت طائرات سوخوي صواريخ جو-أرض يوم الثلاثاء كجزء من مناوراتها العسكرية الجارية.