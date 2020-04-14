الجيش الأمريكي: التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية ليست استفزازية

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وأضاف أن "التقييم كان مختلطًا الآن، لكن الصواريخ لم تكن كبيرة بشكل خاص".
وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قصيرة المدى مضادة للسفن في البحر، وأطلقت طائرات سوخوي صواريخ جو-أرض يوم الثلاثاء كجزء من مناوراتها العسكرية الجارية.
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