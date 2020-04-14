شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن عن وفاة حالة و161 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل وفاة واحدة، و161 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فيما اكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 54 حالة للشفاء.

وقالت الوزارة - في بيان، إن عدد الحالات المؤكدة بلغ 873 منھا 870 حالة مستقرة وثلاث تحت العناية المشددة فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 648 حالة.

وحولت البحرين ساحة انتظار سيارات متعددة الطوابق فى مستشفى عسكرى، إلى وحدة رعاية مركزة تضم 130 سريرا لعلاج المصابين بكوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، وتعتزم إنشاء أربع وحدات رعاية مركزة ميدانية أخرى.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن البحرين سجلت 161 إصابة جديدة بكورونا، معظمها بين العمال الأجانب، مما يرفع العدد الكلى للإصابات إلى 1522 حالة وسبع وفيات.