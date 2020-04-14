شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان" اليمنية تدين استمرار انتهاكات الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نددت وزارة حقوق الإنسان بإصدار أحكام بالإعدام بحق أربعة من الصحفيين اليمنيين المعتقلين بسجون ميليشيا الحوثي الإرهابية بعد انقضاء خمس سنوات على اعتقالهم، حيث أصدرت محكمة الميليشيا الجزائية المتخصصة حكمًا بالإعدام على الصحفيين الأربعة وهم، عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي. وفق بيان صحفى للوزارة.

وأصدرت حكمًا بالإفراج المشروط مع الاكتفاء بمدة السجن التي قضوها عن الصحفيين، صلاح القاعدي، حسن عناب، هيثم الشهاب، هشام طرموم، هشام اليوسفي، عصام بلغيث، وبقائهم تحت المراقبة من الشرطة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة مقتنياتهم الصحفية.

وأكدت الوزارة أن المحكمة المسيطر عليها من قبل الميليشيا لا تتمتع بالاهلية القانونية والمشروعية لمحاكمة الصحفيين وبأن الأحكام لا أساس قانوني يدعمها.

وأن هذه الأحكام التمثيلية الجائرة خطوة تصعيدية من شأنها إجهاض الجهود المبذولة من قبل المبعوث الدولي السيد جريفيث بشأن تبادل المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرًا وفق تفاهمات الأردن، وإنهاء أي تسوية متوقعة مستقبلاً، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية لاسيما مع ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في اليمن.

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وحذرت الوزارة قادة الميليشيات من المساس بحياة الصحفيين وتحملهم مسئولية تبعات ذلك، كما دعت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان للتدخل الطارئ لإنقاذ حياة الصحفيين وإطلاق سراحهم فورًا وتعويضهم ورد اعتبارهم.

ومن جانبه قال وزير الإعلام اليمنى معمر الأريانى، إن اليمنيين يتطلعون إلى التحركات الدولية من أجل وقف شامل لإطلاق النار والاستعداد للحوار لإنهاء الحرب الأهلية والمعاناة، فوجئنا بحكم الإعدام الصادر من الحوثيين ضد أربعة من أصل 10 صحفيين محتجزين منذ يونيو 2015 ويحاكمون بتهمة ملفقة.

وأضاف الاريانى، تشير أحكام الإعدام غير القانونية الصادرة عمّا يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة إلى قضايا الإرهاب ضد الصحفيين عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري. ووفقاً لمحامي الدفاع، كانت محاكمة صورية تفتقر إلى العدالة والنزاهة.

إن الحكم استفزاز لليمنين وتحد سافر للمجتمع الدولي في ضوء دعوات إنهاء الحرب وإحلال السلام.

ولا تعكس الاحكام الجرائم المنظمة البشعة التي ترتكبها الميليشيات المدعومة من إيران فحسب، بل أيضاً انعدام حرية الرأي والتعبير، وتصفية المعارضين بمن فيهم الصحفيون لإخفاء جرائمها. كما تعكس أيضا جهوداً متواصلة لنسف أي جهود للتهدئة وخفض التصعيد ووقف لإطلاق النار، فضلاً عن المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي شامل ، باستخدام اليمنيين الذين يعانون كورقة مساومة.