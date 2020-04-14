شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع التونسى: مفوضية اللاجئين عن توفير الدعم المادى واللوجستى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدفاع التونسى عماد الحزقى، ضرورة تحمّل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمسؤوليّاتها فى إيجاد الدعم المادى واللوجستى لبلاده، فى حالة تدفق عدد كبير من اللاجئين القادمين من ليبيا.

وقال الوزير التونسى - وفقا لوكالة الأنباء التونسية خلال محادثاته اليوم مع ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس حنان حمدان - إن بلاده تتابع تطوّرات الأوضاع في ليبيا وهي على استعداد لمجابهة الطوارئ المحتملة.

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كما استعرض الجانبان خلال المحادثات برامج المفوّضيّة السامية لشؤون اللّاجئين في تونس ودورها الإنساني في توفير الحماية الدوليّة للّاجئين.

فى سياق أخر كانت وزارة الصحة في تونس، أعلنت السبت، تسجيل 14 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا، من مجموع 692 تحليلا مخبريا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 685 حالة مؤكدة، من أصل 10676 تحليلا مخبريا.

وقالت الوزارة، إنها سجلت 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 28 شخصا، وذلك وفق "روسيا الي".