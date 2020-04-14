الاتحاد الأوروبي يدعم السودان بـ80 مليون يورو لمواجهة كورونا

الخرطوم/ الخليج 365

أعلن الاتحاد الاوروبي عن دعمه السودان بمبلغ 80 مليون يورو لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن مفوضة التعاون الدولي بالاتحاد الأوروبي يوتة يوبيرلينين، أجرت اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الثلاثاء.

وأعلنت يوبيرلينين عن دعم الاتحاد الاوروبي للسودان بمبلغ 80 مليون يورو.

وحثت المسؤولة الأوروبية، البنك وصندوق النقد الدوليين لوضع السودان ضمن الدول المستفيدة من دعم المؤسستين الدوليتين للدول الإفريقية لمجابهة خطر فيروس كورونا، بحسب المصدر نفسه.

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والأحد، أعلن الاتحاد الأوروبي تمويله مشروعا صحيا في 3 ولايات بشرق السودان التي تستضيف معسكرات لاجئين، بمبلغ 12 مليون يورو.

وتسلمت الحكومة السودانية، الأحد، 10 آلاف كمامة طبية من مبادرة سودانية كندية تتواجد بالخارج، ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا الذي أصاب 32 بالبلاد بينها 5 حالات وفاة.

وفي 13 مارس/آذار الماضي، أعلن السودان أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات، وذلك بعد يوم من وفاته.

وعلى خلفية تدابير مواجهة الفيروس، أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية لمجابهة كورونا (حكومية)، الأحد، بدء حظر سفر جميع المركبات لأغراض نقل الركاب بين المدن والولايات إلا بتصريح رسمي مسبق من جهات الاختصاص.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الثلاثاء، أكثر من مليون و983 ألفا حول العالم، توفى منهم ما يزيد عن 125 ألفًا، وتعافى أكثر من 466 ألفًا، بحسب موقع "worldmeter" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

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