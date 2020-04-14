تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومسلحين في حي بالقاهرة

إسطنبول/ الخليج 365

قال التلفزيون المصري، إن تبادلا لإطلاق نار بين قوات الشرطة ومسلحين وقع مساء الثلاثاء، في أحد أحياء القاهرة.

وأفاد التلفزيون الحكومي في نبأ عاجل أورده أن "قوات مكافحة الإرهاب بالداخلية تتبادل إطلاق النار مع مجموعة إرهابية بحي الأميرية"، دون تفاصيل أكثر.

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ونقلت وسائل إعلام مصرية بينها البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام (حكومية) النبأ ذاته، مؤكدة أن "الشرطة تحذر المواطنين قاطني المنطقة من الاقتراب من النوافذ".

وفي إشارة لاستمرار المواجهات، بثت المصادر ذاتها مقطع فيديو تسمع فيه أصوات لإطلاق النار، قالت إنها لـ"المواجهات".

ولم يصدر بيان عن وزارة الداخلية عن تلك المواجهات حتى الساعة (18:50 ت.غ).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.