إسطنبول/ الخليج 365
قال التلفزيون المصري، إن تبادلا لإطلاق نار بين قوات الشرطة ومسلحين وقع مساء الثلاثاء، في أحد أحياء القاهرة.
وأفاد التلفزيون الحكومي في نبأ عاجل أورده أن "قوات مكافحة الإرهاب بالداخلية تتبادل إطلاق النار مع مجموعة إرهابية بحي الأميرية"، دون تفاصيل أكثر.
ونقلت وسائل إعلام مصرية بينها البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام (حكومية) النبأ ذاته، مؤكدة أن "الشرطة تحذر المواطنين قاطني المنطقة من الاقتراب من النوافذ".
وفي إشارة لاستمرار المواجهات، بثت المصادر ذاتها مقطع فيديو تسمع فيه أصوات لإطلاق النار، قالت إنها لـ"المواجهات".
ولم يصدر بيان عن وزارة الداخلية عن تلك المواجهات حتى الساعة (18:50 ت.غ).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومسلحين في حي بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.