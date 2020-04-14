الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصر تعلن معدل إصابات كورونا لكل مليون نسمة مقارنة بباقي الدول

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أنه تم إعداد إحصاء وضعت خلاله مقارنة بين مصر وبعض دول العالم، في معدل الإصابات بفيروس كورونا نسبة لعدد السكان.

وأشارت زايد إلى أنه تبين أن معدل الحالات الإيجابية في مصر لكل مليون نسمة يبلغ 21 حالة فقط، فيما يبلغ معدل الوفيات لكل مليون نسمة، حالتين فقط.

ولفتت إلى أن إحدى الدول الأوروبية التي يصل معدل الحالات الإيجابية بها لكل مليون نسمة 3625 حالة، ويمثل معدل الوفيات بها 374 حالة لكل مليون نسمة، مشيرة إلى أن الإحصاء شمل أيضا دولتين أخريين، وجاءت معدلات الوفيات فيهما 67 و329 حالة على التوالي، لكل مليون نسمة.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة مكونة من 14 عضوا لوضع كتيب إرشادات لعلاج مرضى "كوفيد 19" الذين لديهم أمراض مصاحبة مثل أمراض القلب – الضغط – السكر – الحوامل – أمراض الكلي - والأورام، حرصا على ضمان جدوى العلاج وتقليل معدل الوفيات.