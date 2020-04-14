© Sputnik . General Company for Ports of Iraq
كانت عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت، في وقت سابق، إن السفينة كانت راسية على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية قبالة راس الكوح.
وقالت شركة الأمن البحري درياد غلوبال على تويتر إنه تم الإفراج عن سفينة ترفع علم هونغ كونغ. وكانت قد قالت في وقت سابق إن السفينة كانت راسية في انتظار الاقتراب من جبيل في السعودية.
وذكر تقرير درياد أنه "في الساعة 12:48 بالتوقيت العالمي المنسق بدا أن السفينة متجهة صوب الساحل الإيراني. وفي الساعة 14:28 بالتوقيت العالمي المنسق ظهرت السفينة متوقفة في موقع على بعد أربعة أميال بحرية قبالة مغ قنبره كوه مبارك".
وأضاف أن هذه "هي السفينة المقصودة على الأرجح"، لكنها قالت إن "من غير الواضح ما إذا كانت السفينة تواجه متاعب أو ما إذا كانت إيران تقدم لها المساعدة بشكل ما".
كانت هذه تفاصيل خبر كانت تقترب من السعودية... الإفراج عن سفينة اعتلى مسلحون سطحها في خليج عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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