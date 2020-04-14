وحذرت وزارة الداخلية المواطنين في منطقة الأميرية من الاقتراب من النوافذ أو الأبواب لعدم حدوث مشاكل لهم أو إصابتهم.
كما تم قطع الكهرباء بمنطقة الأميرية في القاهرة بعد استمرار الاشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن المصري.
وتظهر في مقاطع فيديو سيارات ومدرعات الشرطة تغلق مداخل ومخارج المنطقة مع استمرار تبادل النيران.
وبحسب
أنباء الشرق الأوسط، أخلت القوات الخاصة المصرية عددا من المنازل بحي الأميرية في القاهرة وسط مداهمة بؤر إرهابية.
#عاجل || #القوات_الخاصة_المصرية تخلي عددا من المنازل بحي الأميرية في #القاهرة وسط #مداهمة بؤر #إرهابية— MNA (@mna) April 14, 2020
المجموعات #الإرهابية كانت تقوم ب #تصنيع #متفجرات في حي الأميرية pic.twitter.com/QoDfw2AEOD
وأضافت أن المجموعات الإرهابية كانت تقوم بتصنيع متفجرات في حي الأميرية.
كانت هذه تفاصيل خبر تبادل لإطلاق النار بين الأمن وعناصر إرهابية في القاهرة... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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