تبادل لإطلاق النار بين الأمن وعناصر إرهابية في القاهرة... فيديو

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين في منطقة الأميرية من الاقتراب من النوافذ أو الأبواب لعدم حدوث مشاكل لهم أو إصابتهم.

كما تم ​قطع الكهرباء بمنطقة الأميرية في القاهرة بعد استمرار الاشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن المصري.

وتظهر في مقاطع فيديو سيارات ومدرعات الشرطة تغلق مداخل ومخارج المنطقة مع استمرار تبادل النيران.

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وبحسب

أنباء الشرق الأوسط، أخلت القوات الخاصة المصرية عددا من المنازل بحي الأميرية في القاهرة وسط مداهمة بؤر إرهابية.

وأضافت أن المجموعات الإرهابية كانت تقوم بتصنيع متفجرات في حي الأميرية.