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تبادل لإطلاق النار بين الأمن وعناصر إرهابية في القاهرة... فيديو

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وحذرت وزارة الداخلية المواطنين في منطقة الأميرية من الاقتراب من النوافذ أو الأبواب لعدم حدوث مشاكل لهم أو إصابتهم.

كما تم ​قطع الكهرباء بمنطقة الأميرية في القاهرة بعد استمرار الاشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن المصري.

وتظهر في مقاطع فيديو سيارات ومدرعات الشرطة تغلق مداخل ومخارج المنطقة مع استمرار تبادل النيران.

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وبحسب

أنباء الشرق الأوسط، أخلت القوات الخاصة المصرية عددا من المنازل بحي الأميرية في القاهرة وسط مداهمة بؤر إرهابية.

وأضافت أن المجموعات الإرهابية كانت تقوم بتصنيع متفجرات في حي الأميرية.

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