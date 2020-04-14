وقالت رئيسة الكتلة الكردستانية لـ" سبوتنيك"و:
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وأضافت صبري: "تلك الدراية والخبرة بالعلاقات الدولية قد تشكل عامل توافق وتهدئة بين كل المتناقضات الإقليمية والدولية وهذه علامة إيجابية و تحسب له، لأن كل الأطراف تريد إنهاء الأزمات بأقل الخسائر، الأمر الذي يعني أن دوره قد يكون محوري بين كل الأطراف".
وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة المؤقتة، وتم التكليف داخل قصر السلام بمنطقة الجادرية وسط بغداد، بحضور عدد من القيادات السياسية، بينهم رئيس "تيار الحكمة" عمار الحكيم، ورئيس "تحالف الفتح" هادي العامري، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ويرفض المتظاهرون العراقيون التخلي عن ساحات الاحتجاج التي نصبوا فيها سرادقات عديدة للمبيت على مدار 24 ساعة يوميا وفي ظل التحذيرات من انتشار مرض كورونا بينهم، لحين تلبية المطالب كاملة، بمحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وسراق المال العام، وتعيين رئيس حكومة جديد من خارج الأحزاب، والعملية السياسية برمتها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة الكتلة الكردستانية في البرلمان العراقي تكشف أسباب التوافق حول الكاظمي لتشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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