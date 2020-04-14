قطر تتخذ قرارا جديدا بشأن النشاط الرياضي

ونشرت اللجنة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها تمديد إيقاف الأنشطة الرياضية المحلية حتى 30 أبريل/نيسان 2020.
وأوضحت اللجنة الأولمبية القطرية أن القرار بتمديد وقف الأنشطة الرياضية المحلية يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
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