شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: المليشيات الحوثية مستمرة فى خرق الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير شرطة محافظة الحديدة باليمن عضو الفريق الحكومي لإعادة الانتشار العميد نجيب ورق، إن مليشيا الحوثي الانقلابية صعدت من خروقاتها وإنتهاكاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة".وفق سبأ.

وأضاف العميد ورق، خلال زيارته، اليوم، لخطوط التماس في جبهة حيس جنوبي المحافظة، أن المليشيا الانقلابية مستمرة في استحداث مواقع قتالية لمسلحيها، وواصلت استهداف الاحياء السكنية في المدينة بالقذائف والرشاشات الثقيلة".

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الى ذلك دشن مدير شرطة الحديدة، حملة التوعوية الوقائية بوباء كورونا، بين أفراد الشرطة وطرق الوقاية، مؤكدا خلال زيارته لعدد من أقسام الشرطة والنقاط الأمنية بمديريات الساحل، أهمية الالتزام بالطرق السليمة والصحيحة للوقاية.

وكانت مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، نفذت أكثر من 95 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية، في مختلف الجبهات، رغم التزام الجيش الوطني بوقف إطلاق النار الذى أعلنه تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة السعودية، من جانب واحد استجابة لدعوة الأمم المتحدة . وفق وكالة أنباء سبأ.

وتنوعت تلك الاعتداءات بين إطلاق صواريخ باتجاه الأعيان المدنية ومعسكرات الجيش والمواقع في الجبهات، وبين تعزيزات وتحركات لعناصرها للجبهات، بالإضافة استهدافها بالمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة لمواقع الجيش.