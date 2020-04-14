شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، من القائم بالأعمال في سفارة السعودية لدى الكويت الدكتور حسن الأنصاري.

كما بحث الجارالله والأنصارى - خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية - عددا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.