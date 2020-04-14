شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" إلى 397 بعد تسجيل 6 إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 397.

كما أكد وزير الصحة، تسجيل 20 حالة شفاء غادرت المستشفيات، 14 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و6 حالات في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.

وأعلنت السلطات الأردنية، حظرا شاملا للتجول يومي الجمعة والسبت القادمين، بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا منذ 10 أيام.، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

وفى وقت سابق، أكد عضو لجنة الأوبئة الوطنية ومسؤول ملف كورونا فى الأردن ومقرر اللجنة التنفيذية لإدارة خلية الأزمة في محافظة إربد الدكتور وائل الهياجنة خلو المحافظة من الإصابات بفيروس كورونا لليوم العاشر على التوالى، وقال الهياجنة - في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، إن البروتوكول المعتمد في تقييم الحالة الوبائية يحسب بالأسابيع وليس بالأيام ما يعني أن إربد اقتربت من التعافي بشكل كبير وهذا ما أدى إلى فك الحجر التحفظي على عدد من العمارات والبنايات في "الرمثا" وإربد.