شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أحد السجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المغرب اليوم أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في السجن المحلي لمدينة القصر الكبير شمال المغرب، بعد تسجيل إصابة نزيلة واحدة و 4 موظفين في نفس المؤسسة.

وأفادت المندوبية العامة لإدارة السجون بحسب "واس" وإعادة الإدماج أنه بعد انتهاء فترة الحجر الصحي للفوج الأول من موظفي السجن المذكور، وبعد إجراء فحوصات طبية للملتحقين والمغادرين، تبين وجود حالات إيجابية من ضمنها سجينة وافدة جديدة ومخالطة لها و3 موظفين آخرين تم إخضاعهم جميعا للبروتوكول الاستشفائي المعتمد من طرف المصالح المختصة. Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة فى المغرب، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا والعدد الإجمالى يرتفع إلى 1838، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وتخطى إجمالى حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى مختلف دول العالم حاجز الـ 120 ألف إصابة، وفيما تم تسجيل أكثر من مليون و930 ألف إصابة بهذا الفيروس، ووصل عدد حالات الشفاء منه إلى أكثر من 453 ألف حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".