شكرا لقرائتكم خبر عن ٨٠ مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لدعم السودان فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت جوتا يوربلينين، مفوضة الشراكات والتعاون الدولي في الاتحاد الأوروبى، أن الاتحاد خصص دعما ماليا للسودان في جهوده لمواجهة جائحة كورونا بمبلغ ٨٠ مليون يورو.

وأجرى الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع مفوضة الشراكات والتعاون الدولي فى الاتحاد الأوروبى، حيث أبلغته بتخصيص هذا المبلغ للسودان.

وأكدت المسئولة الأوروبية دعمها لجهود السودان في الحصول على عون مالي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ذات الإطار.

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أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن حالة وفاة.

وأوضحت اللجنة أن عدد الإصابات بالفيروس وصلت إلى 32 حالة، بينها 5 وفيات، و3 حالات تماثلت للشفاء، ليبقى 24 مصابا في مراكز العزل، بينهم 3 أجانب.

في غضون ذلك، أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بمحلية أبو حمد في ولاية نهر النيل، حالة الطواري الصحية بالمحلية، التي ظهرت فيها اصابة واحدة، وإغلاق كافة المعابر ومنع الحركة، إلا بإذن رسمي ومنع التجمعات، اعتبارا من يوم السبت المقبل ولمدة اسبوعين مع السماح بمرور السلع والمواد الغذائية وتقليص عدد العاملين بالدواوين الحكومية.