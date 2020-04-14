شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إصابات وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن حالة وفاة.

وأوضحت اللجنة أن عدد الإصابات بالفيروس وصلت إلى 32 حالة، بينها 5 وفيات، و3 حالات تماثلت للشفاء، ليبقى 24 مصابا في مراكز العزل، بينهم 3 أجانب.

في غضون ذلك، أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بمحلية أبو حمد في ولاية نهر النيل، حالة الطواري الصحية بالمحلية، التي ظهرت فيها اصابة واحدة، وإغلاق كافة المعابر ومنع الحركة، إلا بإذن رسمي ومنع التجمعات، اعتبارا من يوم السبت المقبل ولمدة اسبوعين مع السماح بمرور السلع والمواد الغذائية وتقليص عدد العاملين بالدواوين الحكومية.

من جهته، مد البنك المركزي السوداني فترة عمل البنوك خلال الأيام المتبقية من هذا الأسبوع، قبل فرض حظر التجول الشامل في الخرطوم يوم السبت المقبل.