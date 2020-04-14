شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يطلب مساعدة طبية من الصين لمجابهة جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية السودانية، إن وكيلها السفير الدكتور الصديق عبدالعزيز تقدم خلال لقائه مع سفير الصين لدى الخرطوم ما شينمين، بطلب مساعدة السودان بالأدوية والمعدات الطبية في جهوده لمجابهة جائحة كورونا.

والتقى وكيل وزارة الخارجية السودانية، اليوم الإثنين، مع سفير الصين لدى الخرطوم، وبحثا عددا من موضوعات التعاون الثنائي والإقليمي والدولي والتعاون لمجابهة كورونا.

من جانبه، أبدى السفير الصيني تفهمه للوضع الصحي بالسوادن، وتقديم العون بهذا الخصوص للسودان في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن الصين تولي اهتماما خاصا بتقديم المساعدات الطبية للسودان الصديق في مجابهة هذا المرض الخطير.

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وتواصل وزارة الخارجية السودانية جهودها عبر بعثاتها الدبلوماسية متابعة أوضاع الجاليات السودانية والعالقين ببعثات السودان في كل من كمبالا، نواكشوط،ن أسمرا ، باريس ،القاهرة ، الرباط وجنيف، حيث تقوم بتوفير الاحتياجات والرعاية الطبية والمأوى لهم وذلك مواصلة للجهود التي تقوم بها الحكومة لحشد الموارد الرسمية والشعبية لمواجهة جائحة كورونا والتصدي لها.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" قالت وزارة الخارجية في بيان أن بعثاتها بكل من مسقط وإسلام أباد والرباط أفادت بفتح باب التبرعات لأبناء الجالية الراغبين في المساهمة في التصدي لجائحة الكورونا.