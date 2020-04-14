شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الملفات على طاولة مجلس الوزراء السعودى فى جلسته اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عديد من الملفات طرحت على طاولة مجلس الوزراء السعودى ، فى جلسته التى عقدت اليوم افتراضيا ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، وفيما يلى نورد أبرز تلك الملفات

ـ اتفاق أوبك+ .. حاز على نصيب كبير من مناقشات مجلس الوزراء اليوم ، حيث أكد الأعضاء أن هذا الاتفاق يهدف لتحقيق التوازن والاستقرار فى السوق

ـ مجلس الوزراء السعودية أكد دعمه قرارات تخفيض إنتاج النفط واستقرار أسعار البترول

ـ ناقش مجلس الوزراء ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة جائحة كورونا، وإجراءات ضمان توفير الأدوية والمواد الغذائية .

ـ اتفاق وقف إطلاق النار باليمن..أثنى المجلس على أهمية القرار الذى أعلنه تحالف دعم الشرعية الأربعاء الماضى والذى دخل حيز حيز التنفيذ الخميس ، وسط خروقات من الجانب الحوثى

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ـ قرر المجلس عدم احتساب فترة تعليق الرحلات الجوية بسبب كورونا ضمن مدة التأشيرة السياحية التى لم تتم الاستفادة منها نتيجة الإجراءاتالاحترازية المتخذة

ـ أصدر المجلس الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية فى مجال النقل البحرى.

ـ قرر أيضا تحويل إدارة مشروع جدة التاريخية إلى برنامج يهدف إلى إعادة تأهيل جدة التاريخية وتطويرها في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية.

ـ اتخذ المجلس قرارا بتعديل المواد الأولى و الثالثة عشرة والثالثة والعشرين والسادسة والعشرين و السابعة والعشرين من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43) بتاريخ 9 / 7 / 1433هـ..

ـ بحث مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ونظيراتها في الدول الأخرى للتعاون في مجال الإدارة الضريبية.