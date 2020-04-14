مبادرة سعودية لمواجهة جائحة كورونا بحلول برمجية وتقنية

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في خطوة مهمة تهدف إلى الاستفادة بشكل إيجابي من أزمة فيروس كورونا، يطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تحدي الهوماثون، لتعزيز الحلول الابتكارية لمواجهة الظروف الراهنة لجائحة كورونا في 8 مجالات رئيسة.

وأعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز على حسابه في تويتر، فتح باب التسجيل في الهوماثون اعتبارا ً من اليوم الثلاثاء 14 أبريل، وحتى نهاية يوم السبت 18 أبريل الجاري.

تحدي الهوماثون، الذي ستجري فعالياته في الفترة ما بين 19 إلى 25 أبريل الجاري، سيكون باب التنافس فيه مفتوحا للمبرمجين من داخل السعودية والدول العربية، وتبلغ مجموع جوائزه 85 ألف دولار أمريكي ستقسم على أفضل 3 حلول برمجية وتقنية في مجالات (الخدمات الحكومية الرقمية، التقنية المالية، التعليم، الصحة، العمل عن بعد، الخدمات اللوجستية، التجارة، والترفيه)، بواقع 50 ألف للأول، و25 ألف للثاني، و15 ألف للثالث.

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ويأتي إطلاق هذا التحدي الذي ستجري فعالياته في أجواء افتراضية، بمشاركة محكمين دوليين من كبريات الشركات التقنية العالمية، تماشيا ًمع رؤية 2030، ووفقاً للظروف الراهنة لجائحة كورونا، بهدف إظهار حلول برمجية وتقنية نوعية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

مخرجات الهوماثون، ستكون موجهة للحكومات والشركات والمجتمعات في العالم العربي، بما يعزز ويوفر حلول العمل عن بعد، وروابط الصلة بين المطورين في العالم العربي، وسيكون تأثير الحلول المقدمة على المجتمعات العربية شرطا ًأساسيا ًللمشاركة في التحدي الذي يستمر لمدة 7 أيام، على أن تكون تلك الحلول على شكل ‪software(pos)‬ ‪Hardware‬).

الهوماثون، سيمنح المشاركين فرصة إيجاد أكبر قدر ممكن من التحديات التي تواجه الحكومات، وسيسهم كذلك في تسليط الضوء على المهارات التقنية، ما سيفسح المجال في تسليط الضوء على المهارات التقنية مما سيسمح باستقطابهم للعمل في السعودية مستقبلاً.