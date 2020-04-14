الصحة العالمية: اللقاح السبيل الوحيد لوقف كورونا ولا نتوقع إنتاجه قبل سنة

دبي - بواسطة محمد فارس © منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية

كتب- وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنها لا تتوقع إنتاج لقاح ضد الفيروس الذي اجتاح العالم قبل سنة على الأقل.

كانت المنظمة حددت أمس الشرط الذي سيتوقف عنده انتشار الفيروس، وذكرت أن إيجاد لقاح هو الطريق الوحيد لإيقاف انتشار المرض.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "وقف انتشار كوفيد-19 بشكل كامل يتطلّب لقاحا".

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وحذرت من أن فيروس كورونا المستجد أكثر فتكا بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا "إتش1 إن1" التي ظهرت في مارس 2009 في المكسيك، داعية إلى رفع الحجر المنزلي "ببطء".

كانت قناة روسيا اليوم أعلنت قبل أيام عن تطوير موسكو لقاحا ضد فيروس كورونا أدرجته منظمة الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة.

وبحسب موقع الحرة الأمريكي، هناك 70 لقاحا قيد التطوير في مختلف دول العالم حاليا، بينها 3 فقط بدأ تجريبها على البشر في تجارب سريرية محدودة.

يأتي هذا فيما اقترب عدد الإصابات بالفيروس في العالم من مليوني شخص.