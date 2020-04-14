ليبيا.. غارات حكومية تستهدف فلول حفتر في قاعدة "الوطية"

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الثلاثاء، أنها تشن ضربات جوية على فلول مليشيات خليفة حفتر داخل قاعدة الوطية الجوية غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم القوات الحكومية، محمد قنونو، إن سلاح الجو الليبي يستهدف بعدد من الضربات القتالية فلول مليشيات حفتر الإرهابية الهاربة داخل قاعدة الوطية الجوية، وفق صفحة المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" العسكرية على "فيسبوك".

و"الوطية الجوية" هي أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة الممتدة من غرب العاصمة طرابلس إلى الحدود التونسية، وسيطرت عليها مليشيات موالية لحفتر قبل 6 سنوات، وجعلتها مركزًا لقيادة العمليات الغربية، ونقطة لحشد القوات القادمة من الشرق الليبي، كما تستخدم لقصف عدد من مناطق طرابلس (غرب).

Advertisements

وخلال سبع ساعات فقط، وضمن عملية "عاصفة السلام"، تمكنت القوات الحكومية، الإثنين، من تحرير 6 مدن ومنطقتين استراتيجيتين من مليشيات حفتر، أبرزها صبراتة وصرمان، ما يعني سيطرتها على كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية.

ورغم إعلان مليشيات حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس "كورونا المستجد"، إلا أنها تواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، مقر الحكومة المعترف بها دوليًا.

وردًا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة الليبية، في 26 مارس/ آذار الماضي، عملية "عاصفة السلام" ضد مليشيات حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.