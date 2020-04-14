وزير الخارجية التركي يدعو العالم لإنقاذ إدلب من براثن كورونا

أنقرة/ الخليج 365الوزير مولود تشاووش أوغلو:

- مجلس الأمن الدولي تأخر كثيراً في تناول ملف "كورونا"

- إيجاد حل للصراعات بسوريا وليبيا ومناطق أخرى بالعالم بات أكثر إلحاحًا

- جائحة كورونا أظهرت جوانب الضعف والقوة لدى العالم بأسره

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى التحرك سريعا لمواجهة تفاقم الوضع في إدلب السورية خاصة في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة "الفيديو كونفرانس"، في ندوة بالعاصمة الأمريكية واشنطن بعنوان "ماذا يجب فعله اليوم من أجل المستقبل"، نظمها "المجلس الأطلسي" (مؤسسة بحثية).

وأوضح تشاووش أوغلو، أن مجلس الأمن الدولي تأخر كثيراً في تناول ملف "كورونا".

وأضاف: "على المجتمع الدولي التحرك قبل فوات الأوان في إدلب(شمال غرب سوريا)".

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وتابع قائلا: "فيروس كورونا زاد من تفاقم الأوضاع في إدلب، وعلى المجتمع الدولي التحرك سريعا قبل أن تتدهور الأوضاع فيها وفي عموم سوريا".

ولفت إلى أن إيجاد حل للاشتباكات الدائرة في سوريا وليبيا ومناطق أخرى بالعالم، بات أكثر ضرورة وإلحاحا بعد ظهور فيروس كورونا.

وأردف: "من غير الممكن لأحد أن يكون رابحا في حال استمرت الصراعات في الشرق الأوسط، لكن الجميع سيخسرون بالتأكيد".

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن تفشي كورونا، يعدّ بمثابة اختبار عالمي، وأن هذه الجائحة أظهرت جوانب الضعف والقوة لدى العالم بأسره.

وجدد التأكيد على أن تركيا كانت ولا تزال تدعو لإجراء إصلاحات في هيكلية مجلس الأمن الدولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.