قطر توقع تمويلا بـ850 مليون دولار لشراء 7 طائرات "بوينغ"

محمد إبراهيم / الخليج 365



أبرمت الخطوط الجوية القطرية (حكومية)، الثلاثاء، اتفاقية تمويل مع بنك ستاندرد تشارترد بقيمة 850 مليون دولار، لشراء 7 طائرات من طراز بوينغ 9-787.



وأوضحت القطرية في بيان، أن "الاتفاقية تبرز حجم الثقة التي تضعها السوق المصرفية في الخطوط القطرية، وتسلّط الضوء على العلاقة القوية التي تربطها مع بنك ستاندرد تشارترد".



وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "توقيع الاتفاقية يعكس الثقة في ظل الأوقات العصيبة بسبب تفشي فيروس كورونا عالمياً".



وتعتبر الخطوط الجوية القطرية شركة الطيران الوطنية في البلاد، وتتخذ من مطار حمد الدولي مركزا لعملياتها، وتقدم خدماتها لأكثر من 150 وجهة في الشرق الأوسط، وآسيا، وإفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية وأستراليا.

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