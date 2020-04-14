محمد إبراهيم / الخليج 365
أبرمت الخطوط الجوية القطرية (حكومية)، الثلاثاء، اتفاقية تمويل مع بنك ستاندرد تشارترد بقيمة 850 مليون دولار، لشراء 7 طائرات من طراز بوينغ 9-787.
وأوضحت القطرية في بيان، أن "الاتفاقية تبرز حجم الثقة التي تضعها السوق المصرفية في الخطوط القطرية، وتسلّط الضوء على العلاقة القوية التي تربطها مع بنك ستاندرد تشارترد".
وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "توقيع الاتفاقية يعكس الثقة في ظل الأوقات العصيبة بسبب تفشي فيروس كورونا عالمياً".
وتعتبر الخطوط الجوية القطرية شركة الطيران الوطنية في البلاد، وتتخذ من مطار حمد الدولي مركزا لعملياتها، وتقدم خدماتها لأكثر من 150 وجهة في الشرق الأوسط، وآسيا، وإفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية وأستراليا.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر توقع تمويلا بـ850 مليون دولار لشراء 7 طائرات "بوينغ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.