مشفى كورونا بمأرب سيارات في البحرين و"التراويح" بمنازل الأردن

عواصم عربية / الخليج 365



كشفت المنامة، الثلاثاء، عن تحويل مأرب سيارات بأحد مستشفياتها العسكرية إلى وحدة عناية طبية لمصابي فيروس كورونا.



وبينما أقر الأردن، صلاة التراويح بالبيوت ضمن تداعيات مواجهة الفيروس، أطلقت مصر تطبيقا إلكترونيا يعطي تحذيرا حال الاقتراب من موقع يحتوى على إصابات.



ونقل المستشفى العسكري جنوبي المنامة، عبر صفحته بفيسبوك، مساء الثلاثاء، تغطية متلفزة، تكشف أن مأرب سيارات بالمستشفي تم تحويله لوحدة عناية مركزية ميدانية وأنجز في 7 أيام، بحسب ما اطلع عليه مراسل الخليج 365.



و"تحتوي الوحدة المجهزة بأفضل الأجهزة على 130 سريرا لمعالجة الحالات المصابة بالفيروس"، بحسب المصدر ذاته.



وأعلنت البحرين، الثلاثاء، في بيان للصحة، تسجيل سابع وفاة بكورونا و161 إصابة و54 حالة تعاف.



وفي سياق مواجهة "كورونا"، قال وزير الأوقاف الأردني، محمد الخلايلة، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "صلينا فرائض الجمع في بيوتنا وسنصلي صلاة التراويح في بيوتنا لا في المساجد لمقصد كبير في الشريعة الاسلامية".



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وفي 14 مارس/آذار الماضي، قررت الحكومة الأردنية، إيقاف الصلوات في جميع مساجد المملكة وكنائسها، مع الالتزام برفع الأذان في وقته، ضمن إجراءات مواجهة "كورونا".



وسجل الأردن 391 إصابة بفيروس كورونا، بينها 215 حالة شفاء، و7 وفيات.



وفي مصر، أطلقت وزارة الصحة، الثلاثاء، تطبيقا إلكترونيا على الهواتف المحمولة، بهدف التوعية والإرشاد حول كيفية الوقاية من الفيروس.



وأكد بيان للوزارة، أن التطبيق يرسل رسائل تنبيه في حال الاقتراب من أحد المواقع التي تحتوي على إصابات، بخلاف تقديم دعم طبي للكشف عن الأعراض.



وأعلنت الصحة المصرية، الإثنين، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيلها بفيروس كورونا هو 2190، بيهم 488 حالة شفاء، و164 وفاة.



وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي الفيروس في العالم مليونًا و949 ألفًا، توفى منهم أكثر من 122 ألفًا، وتعافى أكثر من 460 ألفًا، بحسب موقع "Worldometer"، المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

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