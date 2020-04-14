كورونا.. 13 وفاة في الجزائر و25 إصابة بالعراق وفلسطين

عواصم/ مراسلون/ الخليج 365

أعلنت الجزائر، الثلاثاء، عن 13 وفاة بفيروس كورونا، ما زاد الإجمالي إلى 326، فيما سجل العراق 22 إصابة، ليرتفع العدد إلى 1400، وأعلنت الحكومة الفلسطينية عن 3 إصابات وصلت بالحصيلة إلى 287.

في الجزائر، قال المتحدث باسم خلية الأزمة في وزارة الصحة، جمال فورار: "تم تسجيل 13 وفاة و87 إصابة بالفيروس، ترفع الإجمالي إلى 2070 إصابة، ضمنها 326 وفاة".

وأضاف فورار، في إيجاز يومي، أن عدد المتعافين ارتفع منذ الإثنين إلى 691، بتسجيل 90 حالة شفاء.

وفي العراق، قالت وزارة الصحة، في بيان: "تم تسجيل 22 إصابة: 10بالبصرة، و5 ببغداد، وحالتان بكركوك، وحالتان بواسط، وحالة واحدة في كل من السليمانية وبابل والديوانية".

وأوضحت أنها لم تُسجل حالات وفاة، ليستقر العدد عند 78 وفاة، بينما تعافى 766 شخصًا.

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وفي الأراضي الفلسطينية، أعلن إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله الثلاثاء، أنه تم تسجيل 3 إصابات، ليرتفع العدد إلى 287.

وأوضح أن الإصابات هي لثلاثة عمال من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، كانوا يعملون في مصانع إسرائيلية.

أما في موريتانيا، فقال وزير الصحة، محمد نذيرو ولد حامد، في تصريح صحفي، إن فحوصًا أُجريت مؤخرًا لمصابين اثنين بـ"كورونا" أظهرت نتائج سلبية، وستُجرى فحوص جديدة للتأكد من التعافي بشكل نهائي.

وسجلت موريتانيا، حتى مساء الثلاثاء، إصابة 7 أشخاص بالفيروس، توفى أحدهم وتعافى أربعة.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الثلاثاء، أكثر من مليون و955 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 123 ألفًا، وتعافى أكثر من 462 ألفًا، بحسب موقع "worldmeter" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.