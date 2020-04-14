النجاح والطموح معاً

النجاح هو أن يحقق الإنسان مراده ويصل إلى هدفه بعد المثابرة والجهد، كما يثمر النبت أطيب الثمر بعد طول عناية وانتظار، إذ لابد من الصبر وبذل الجهد لتحقيق النجاح، فالنجاح كنز غالٍ لا يستطيع الفوز به إلا كل طموح ذي إرادة ، والنجاح ثمر حلو المذاق يستحق أن نبذل لأجله الغالي والنفيس ، النجاح يعطي للحياة قيمة ، ويرفع من درجات الفرد وقدره ، بالإضافة إلى مايزرعه في عائلة الفرد الناجح من مظاهر فرح وفخر بإبنهم الذي حقق مايدعو إلى ذلك ، ولأجل هذا كله يجب أن يسعى الفرد منّا لتحقيق النجاح أيّاً كان مجال عمله أو دراسته حتى يزدهر المجتمع بنجاح كل منّا ، وإذا سأل سائل عن كيفية تحقيق النجاح فالإجابة هي بإتباع عناصره التي تبدأ بثقة الإنسان بربه وقدرته على رفع درجات الفرد ، ثم لثقته بقدراته على تحقيق الهدف الذي يسعى إليه ، وحرصه على التفكير الإيجابي أثناء رحلته لتحقيقه ، والتحلّي بالصبر والمثابرة عند التعرض للمشكلات ، والحرص على إتقان كل مايقوم به من أمور ، فهذا رسولنا الكريم يدفعنا إلى إتقان العمل في قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه)

كما أن التخطيط لبلوغ الهدف واستشارة أهل الخبرة أمران مهمّان لتحقيق النجاح ، فباتّباع هذه العناصر يُصنع الناجحون

فالطموح وقود النجاح ، والنجاح لذة الحياة

أما الكسل والتقاعس فهما العائقان اللذان يقفان بين الإنسان وبين هذه اللذة ، لذا على الإنسان أن يحاربهما ، وأن يقرر تطوير ذاته ومهاراته ، وأن يخلص في أداء عمله حتى يسمو بنفسه ومجتمعه ويحقق الغاية التي أوجدنا الله من أجلها في الأرض.

كتبه:

محمد بن سعود المشيخي

@Almashekhi_M