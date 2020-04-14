الرعب في الشارع التركي

أفرزت سياسة التخبط لتركيا.. وعدم استقرار الأوضاع إلى اصدار قرارات عشوائية لفرض الحجر الصحي بعد أن زادت معدلات الإصابة بفيروس كورونا.. كما ارتفع عدد المتوفين من جراء الفيروس.. ونظرا لان القرارات هوجاء ولم يكن هناك استراتيجية.. اندفع الآلاف إلى الشوراع لاقتناء السلع الغذائية والخبز وكافة الاحتياجات الضرورية.

تحولت اسطنبول وكافة المدن الخاضعة للحظر إلى فوضى عارمه.. واشبه بالمظاهرات الاحتجاجية عن تخبط سياسه قاده تركيا.، وقام وزير الداخلية بتقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية لعجزه وعدم نجاح سياسته الامنية..

قرار الحظر المفاجئ أدى إلى شلل الحياه وحاله من الهلع والاضطراب الشديد – الوزير التركي – وهو يقدم استقالته أشار إلى ارتفاع نسب الاصابة والوفاه من جراء فيروس كورونا في كل انحاء تركيا .

المعارضة التركية انتقدت القرار المفاجئ للحكومة بفرض الحظر على أكثر من ٣٠ مدينه بتركيا دون سابق إنذار وبشكل مفاجئ مما زاد الهلع والارتباك

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ولأن القرار حين صدوره لم يعطي للمواطنين الأتراك سوى ساعتان فقط قبل فرض الحظر الإجباري الكامل.. لذا جاء اندفاع الالاف إلى محلات السوبر ماركت والمخابز ليحمل كل واحد ما يستطيع.. ومالا يستطيع من الاحتياجات الضرورية والاساسية. كما انتقد توفيق اوزلو – عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا – تلك الإجراءات التي تمثل تهديدا كبيرا لانتشار المرض وشخص تلك الحالة بأنها “احتمال مرعب للعدوى” لذا من المتوقع ان تزداد حالات الاصابة نظرا للازدحام الذي شهدته مدن تركيا ولسهوله نقل العدوى التي لا تحتاج الا إلى الأماكن المزدحمة ووجود أفراد مصابين بالعدوى فينتقل الفيروس من الالتصاق او الملامسة . نحمد الله على قادتنا وسياستنا الداخلية التي اخذت باستراتيجيته ناضجه يشهد بها الجميع.. وكافة الاحترازات التي طبقتها المملكة بأسلوب علمي وتخطيط دقيق حتى المناطق التي تم فرض الحظر الكامل بها.. فالمواطن والمقيم لم يشعرا باي اختلاف.. فالدولة وبكل اجهزتها تخدم المواطن وتأتي باحتياجاته الضرورية اليومية. وترعاه صحيا ومعنويا الأمن في الطرق.. لتنظيم التنقل.. وعدم التهاون مع الخارجين عن النظام.. وتقدير القطاع الصحي بالمملكة بكل مستوياته أفراد و قيادات، انها مملكة الإنسانية.. حماها الله وحفظها… علينا جميعا أن ترفع هاماتنا ونفتخر بأننا ننتمي إلى المملكة العربية السعودية العظمى.

كتبه: سهيل السهيل